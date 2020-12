Covid in Umbria, 113 positivi e altri otto morti. Scendono i ricoveri ma aumentano le terapie intensive

20 dicembre 2020 a

Sono 113 i nuovi positivi in Umbria, nel bollettino del 20 dicembre aggiornato alle 12. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.168. Il tasso di positività rispetto ai test effettuati è del 5,2%. I morti sono 0tto (567 in totale). Passano da 41 a 44 i posti Covid occupati in terapia intensiva. I ricoveri totali di pazienti che hanno contratto il virus scendono da 302 a 295. Sono 187 i guariti nell'ultimo giorno monitorato. Rallenta il calo degli attualmente positivi. Sono 82 in meno in un giorno. La curva, prima in netta discesa, si sta appiattendo. Il giorno precedente era scesa di sole venti unità.

