Cercatore di funghi si perde in una cava

20 dicembre 2020 a

a

a

Si era perso nella zona della cava di San Marco ed è stato ritrovato solo dopo alcune ore grazie all’intervento di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, volontari. Per fortuna tutto si è risolto senza altre conseguenze. Protagonista dell’accaduto un uomo di 81 anni che era uscito per andare a cercare funghi. Non vedendolo rientrare è scattato l’allarme. Le ricerche sono iniziate sabato sera verso le 18,30 nella zona della frazione di San Marco, a pochi chilometri da Gubbio, ed esattamente si sono concentrate nei pressi di una cava. Il cercatore di funghi infatti si sarebbe smarrito proprio da quelle parti, in una zona molto impervia. Il disperso è stato costantemente in contatto telefonico con le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento eugubini armati di fotoelettriche e unità cinofile, fornendo loro informazioni utili per rintracciarlo. Un’operazione comunque tutt’altro che semplice sia perché la zona è davvero impervia e sia per l’oscurità. Alle ore 21.30 l’anziano è stato individuato dall'unità cinofila e tratto in salvo in buone condizioni di salute. Sul posto, come detto, sono intervenuti i carabinieri, 3 squadre dei pompieri anche dalla centrale con unità cinofile, oltre a numerosi volontari e conoscenti del disperso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.