Gio Evan al Festival di Sanremo. Cresciuto a Gubbio, abita ai piedi del Subasio: chi è

19 dicembre 2020 a

Nel prossimo Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo 2021, ci sarà anche un pizzico d'Umbria. Grazie a Gio Evan. Lo scrittore e cantautore ha 32 anni, è nato per caso a Molfetta in provincia di Bari ma è cresciuto a Gubbio e abita proprio in Umbria, ai piedi del monte Subasio. Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, debutterà sul palco dell'Ariston con il brano "Arnica".

Grande viaggiatore - tra i tanti Paesi visitati anche l'India che lo ha ispirato per il libro "Florilegio passato" - si alterna tra la scrittura di romanzi e poesie, nel frattempo la sua fama cresce grazie anche al successo sui social network in cui condivide brevi aforismi in versi tratti dalle sue opere, e si dedica anche alla musica (ha pubblicato due album: "Biglietto di solo ritorno" e "Natura molta").

