Umbria, lieve aumento dei positivi dopo un mese di discesa: crescono anche i focolai

Ieri per la prima volta dopo quasi un mese di discesa continua il numero degli “attualmente positivi” nella regione Umbria è stato leggermente maggiore al giorno precedente. Ovvero 3.965 a fronte di 3.945 del giorno precedente. Dal 22 novembre scorso, quando i positivi erano ben 11.577 c’era stata una riduzione a picco del totale dei positivi, bilanciati dai tantissimi guariti. Ieri invece, a dimostrazione del fatto che il virus sta rallentando la sua frenata ce ne sono stati venti di più. In totale ieri si sono registrati 219 nuovi positivi a fronte di 5.158 tamponi effettuati, quindi con un tasso di incidenza dei positivi del 4,2%. Ovvero un tasso anche più basso del giorno precedente, quando era stato del 4,9% e del giorno prima, in cui c’era stato un 5,2%. I nuovi guariti, che nelle scorse settimane avevano sempre cifre consistenti, ieri è stato di 193 persone. Per quanto riguarda invece i ricoverati, il totale di degenti nella regione Umbria era di 302 persone, sei in meno del giorno prima. Di queste, 41 erano in terapia intensiva, due in meno delle 24 ore precedenti. Il giorno 22 novembre, quello in cui si è registrato l’ultimo innalzamento degli attualmente positivi prima di ieri, c’erano 444 ricoverati, di cui 75 in terapia intensiva. A dimostrazione del fatto che, i ricoveri ovviamente stanno scendendo, ma i numeri dei degenti scendono molto molto più lentamente di quelli degli attualmente positivi. L’altro dato che, purtroppo, non diminuisce, ma fa sempre registrare cifre non secondarie, è invece quello dei decessi: anche ieri ne sono stati comunicati 6, per un totale dall’inizio della pandemia di 559. Ad ogni modo, il rallentamento della discesa dei contagi dimostra, come sottolineato a più riprese da epidemiologi ed esperti, che il virus è ancora in circolazione e basta poco per farlo tornare a crescere. Il dato emerge in parte anche nell’ultimo report settimanale dell’Iss in cui si certifica l’aumento dei focolai attivi nella settimana di riferimento, ovvero quella dal 6 al 13 dicembre. In particolare, i cluster attivi erano 236, contro i 143 della settimana precedente. A conferma dello stesso fenomeno, l’rt è risalito dallo 0,66 per cento allo 0,75 della settimana precedente.

Sono invece, per fortuna, diminuiti i casi non associati a catene epidemiologiche note: 709 contro i 1.030 della settimana precedente. Questo probabilmente anche perché il numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti rispetto totale di nuovi casi di infezione confermati è stato del 100 per cento. Ovvero 2.791 in dicembre. Il personale che ha lavorato per tracciare i malati è stato di 460 unità.



