Perugia, folla in centro per lo shopping di Natale. Controlli contro gli assembramenti e sul rispetto delle misure anti-Covid

Marina Rosati 20 dicembre 2020 a

a

a

Centro storico preso d’assalto a Perugia anche sabato 19 dicembre per l’ultimo weekend di shopping natalizio e prima del lockdown della vigilia. Complice il tempo favorevole e la chiusura dei centri commerciali corso Vannucci e vie limitrofe sono state la meta di centinaia di persone, senza tuttavia grossi problemi in termini di mancato rispetto delle misure anti-Covid. Questo grazie anche al dispiegamento di forze dell’ordine e volontari della Protezione civile schierati in tutti i punti nevralgici dell’acropoli. Dopo il boom di presenze dello scorso fine settimana l’amministrazione comunale, in sinergia con la questura e le altre forze di polizia, hanno studiato un piano per tenere sotto controllo la situazione attraverso soprattutto l’utilizzo di pattuglie appiedate e volontari di Prociv di fronte ai negozi dove, solitamente, si registrano le maggiori code e problematicità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.