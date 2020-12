Covid Umbria, i sanitari chiamati dalla Regione a prenotarsi per il vaccino da lunedì 21 dicembre

20 dicembre 2020 a

A cominciare da lunedì 21 dicembre gli operatori sanitari dell’Umbria potranno dare l’eventuale adesione alla campagna di vaccinazione Covid. A comunicarlo è l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, attraverso una comunicazione a tutto il personale. “A breve prenderà avvio la campagna di vaccinazione anti-Covid 19 che, nella fase iniziale, sarà rivolta a tutto il personale delle aziende, sanitarie e ospedaliere, e al personale di ditte esterne che a vario titolo opera all’interno delle strutture sanitarie - si legge nella nota - Contestualmente si procederà a vaccinare gli ospiti e il personale delle strutture residenziali per anziani”. La vaccinazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata. Il vaccino è quello prodotto dalla ditta Pfizer, già in uso in altri Paesi e distribuito in tutti gli Stati della Comunità europea. “Il vaccino va conservato a una temperatura di - 75 gradi e ha tempi ristretti di utilizzo dopo lo scongelamento - si legge ancora nella comunicazione dell’assessore Coletto - Per questo è necessario conoscere in anticipo il numero di operatori che aderiscono alla vaccinazione, al fine di pianificare una puntuale calendarizzazione delle sedute vaccinali”. L’adesione non sarà in alcun modo vincolante ma dovrà pervenire in tempi rapidissimi. Le prime dosi del vaccino Pfitzer, infatti, arriveranno in Umbria già dal 27 dicembre, così come emerso dalla conferenza Stato-Regioni. Ottantacinque dosi che daranno il via a una operazione imponente che porterà, nel giro di un anno e mezzo, a quella che il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Antonio Onnis, ha definito “immunità di comunità”. La ditta Pfizer spedirà direttamente alle Regioni sulla base di un piano di distribuzione definito dal commissario Domenico Arcuri che potrà essere modificato una settimana prima di ogni invio sulla base delle esigenze degli enti territoriali. La periodicità delle consegne sarà probabilmente bisettimanale. Entro i primi di gennaio saranno 16.308 le dosi per l’Umbria somministrate da team di sanitari direttamente nei quattro ospedali già individuati per ricevere e conservare i vaccini (Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello) e nelle Rsa. Questa primissima fase della campagna vaccinale dovrebbe concludersi in una decina di giorni. “Serviranno mesi prima che si potranno avere effetti concreti - ha ribadito il commissario Onnis nel corso dell’ultima conferenza stampa servita a fare un punto dell’emergenza sanitaria - nel frattempo sarà necessario che i cittadini continuino ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del virus, a partire dal distanziamento sociale, dall’uso di mascherine e di gel igienizzanti per le mani”.

