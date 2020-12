Telecamera a infrarossi e kit antidroga per i controlli davanti alle scuole

20 dicembre 2020 a

La polizia municipale di Spoleto si dota di un’importante strumentazione per la lotta allo spaccio degli stupefacenti davanti alle scuole. Si tratta di una telecamera a infrarossi, di un tablet e un kit che serve a individuare la tipologia dello stupefacente individuato dal costo di quasi 16 mila euro. La nuova dotazione fa parte del progetto “Scuole sicure 2020/2021”, che ha già ottenuto un finanziamento ministeriale grazie al fondo per la sicurezza urbana, destinato ad iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, per un importo totale di 21.750 euro. La somma restante, quasi 6 mila euro, andrà per il lavoro straordinario del personale impiegato nei controlli.



