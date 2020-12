Andrea Paris, il vincitore di Tu si que vales e la magia per Telethon | Video

19 dicembre 2020 a

Andrea Paris, il prestigiattore di Foligno, vincitore dell'edizione 2020 di Tu si que vales, non è solo un ottimo mago e un bravo attore, ma è anche un artista con un grande cuore. L'ennesima dimostrazione è arrivata dalla sua partecipazione a Telethon. Oltre a travolgere tutti con la sua simpatia, ha proposto una esibizione basata sui numeri.

Il risultato finale di un conto improvvisato, chiedendo cifre a caso ai ragazzi presenti, è stato 45510. Ovviamente non è una coincidenza che si tratti proprio del numero per contribuire alla campagna di Telethon. Naturalmente applausi e complimenti per Andrea. Tutto nel corso del programma Storie Italiane.

