Amelia, furto al bancomat di Banca Intesa Sanpaolo sventato dai carabinieri

I ladri stavano collegando un computer portatile allo sportello automatico che ne avrebbe provocato lo sblocco

19 dicembre 2020 a

a

a

I carabinieri della compagnia di Amelia, in provincia di Terni, hanno sventato un furto che stava per essere messo a segno allo sportello bancomat dell'agenzia di piazza Augusto Vera, proprio ad Amelia, di Banca Intesa Sanpaolo. E' successo nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2020.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nor della locale Compagnia Carabinieri, intorno alle 3,30, ha infatti notato tre persone che, incappucciate, stavano armeggiando nei pressi della banca. Alla vista della pattuglia i tre sono subito scappati e, nonostante l’immediato inseguimento, i militari non sono riusciti a rintracciarli. Per la fretta i ladri hanno lasciato sul posto un computer portatile collegato ad alcune batterie e dei fili che, a loro volta collegati al computer del bancomat, avrebbero provocato lo sblocco dello sportello automatico, consentendo ai banditi di impadronirsi del denaro.

Ora è caccia ai tre ladri ed al possibile quarto complice che potrebbe averli aspettati a bordo di un'auto, per facilitarne la fuga.

L’episodio - fanno presente i carabinieri - conferma quanto sia importante l’attività di prevenzione e repressione dei reati svolta dalle pattuglie che silenziosamente ogni notte vegliano sul sonno delle città e che tutelano la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.