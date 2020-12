Perugia, detenuto del carcere di Capanne tenta il suicidio. Salvato da agente della polizia penitenziaria

19 dicembre 2020 a

Un detenuto di origine nordafricana ha tentato di uccidersi all'interno della sua cella, nel carcere di Capanne, a Perugia. A scongiurare la tragedia è stato un agente della polizia penitenziaria che, nel giro di controllo, si è accorto di quanto stava accadendo e ha fatto scattare l'allarme facendo intervenire altri due agenti oltre al personale sanitario. Il detenuto aveva tentato di impiccarsi ma è stato salvato in extremis.

A darne notizia è il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Il segretario generale, Donato Capece, esprime “solidarietà e vicinanza al personale in servizio a Capanne che, ancora una volta, ha risolto in maniera professionale ed impeccabile un grave evento critico come il tentato suicidio di un detenuto”.

