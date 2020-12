Umbertide, messe di Natale solo su prenotazione

19 dicembre 2020 a

Messa di Natale ma solo su prenotazione. Succede nella centralissima chiesa Collegiata di Umbertide. Come tutte le parrocchie di Italia, dovrà fare i conti con il maggiore afflusso di fedeli per le messe del Natale, stante però il numero limitato di posti causa misure anti Covid. Singolare la soluzione trovata dal parroco, monsignor Pietro Vispi, che da anni guida la parrocchia. Per le celebrazioni eucaristiche legate al Natale, visto il proseguire dell'emergenza Covid e il conseguente contingentamento dei posti all'interno della chiesa ottagonale che si trova nel centro della città, sarà necessario prenotarsi obbligatoriamente per tempo ritirando il contrassegno per il posto numerato.

