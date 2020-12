Manager di Città di Castello amministratore delegato della EssilorLuxottica

19 dicembre 2020 a

Il top manager tifernate, Francesco Milleri, nuovo amministratore delegato di EssilorLuxottica: le congratulazioni del sindaco, Luciano Bacchetta. Appresa la notizia del prestigioso incarico alla guida del colosso internazionale leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi il sindaco si è congratulato con il neo ad esprimendo a nome della giunta, del consiglio comunale e della comunità di Città di Castello “profonda soddisfazione per questo ulteriore e prestigioso incarico a livello internazionale che segna ancora di più la carriera di un tifernate illustre da sempre legato alla sua città, alla sua gente e tradizioni”. Ma chi è Francesco Milleri? Cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group il 1° marzo 2016 come amministratore con funzioni vicarie, il 29 aprile 2016 è stato nominato vice presidente con il compito di coadiuvare e assistere il presidente esecutivo nell’esercizio delle sue competenze. Il 15 dicembre 2017 è stato nominato amministratore delegato del Gruppo. Nel 1983 si laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, dove matura anche un’esperienza come assistente alla cattedra di Economia Politica tra il 1984 e il 1986. Francesco Milleri porta al Board la sua esperienza come leader strategico di aziende globali e la sua comprovata capacità di innovare i business attraverso tecnologie e infrastrutture digitali.

