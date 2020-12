Perugia, il Rione di Borgo San Pietro non rinuncia alla tombolata e la organizza online

18 dicembre 2020 a

La tradizionale tombolata organizzata dal Magnifico Rione di Porta San Pietro a Perugia quest’anno, a causa della restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, cambia format e si terrà mercoledì 23 dicembre nella piattaforma on line Meet.

“Una formula un po’ differente – sostiene lo staff - ma volevamo comunque trovare un modo per stare insieme divertendoci. Per questo motivo abbiamo organizzato una tombolata natalizia con ricchi premi e cotillon e le cartelle saranno gratuite”. Per partecipare basterà comunicare: nome e cognome, indirizzo mail per consentire allo staff di inviare la cartella. Per prenotarsi e ricevere poi la cartella contattare su whatsapp o Debora al 328.3565047 o Roberta al 3471331639. Prima dell’evento gli iscritti riceveranno per e-mail il link per partecipare.



