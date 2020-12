Terni, scontro nella notte in pieno centro con quattro feriti. Coinvolta anche un'auto a gas

18 dicembre 2020 a

a

a

A Terni i vigili del fuoco sono intervenuti, durante la notte di venerdì 18 dicembre, per un incidente stradale che si è verificato in piazza Dalmazia all’incrocio con viale Oberdan. Due le automobili che sono rimaste coinvolte, di cui una alimentata a Gpl. Ma il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato danni peggiori. Quattro le persone a bordo delle due auto che hanno riportato soltanto ferite lievi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i vigili urbani, la polizia e gli operatori del 118. Le cause dello scontro al momento sono in corso d’accertamento. Una volta completati i rilievi, le due autovetture sono state spostate dalla carreggiata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.