Perugia, ladri a San Martino in Campo: il giudice convalida gli arresti

19 dicembre 2020 a

a

a

Restano in carcere i due ladri di 20 e 30 anni, di etnia rom, provenienti da Roma, che lunedì notte hanno cercato di rubare all’alimentari di San Martino in Campo “La Bottega” dei fratelli Stufera. Lo ha deciso ieri il gip del tribunale di Perugia, Valerio D’Andria, al termine dell’udienza in cui ha convalidato l’arresto eseguito dai poliziotti della squadra volante dopo la colluttazione in cui un proiettile aveva colpito uno dei due ladri alla clavicola. Il 30enne era stato operato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia ma non è mai stato in pericolo di vita. I due ladri, secondo quanto emerso, avevano cercato di rubare prosciutti, salami e formaggio nell’alimentari. Ad accorgersi all’una di notte passata erano stati i residenti che avevano chiamato subito la polizia. Avevano visto i ladri mentre caricavano i prosciutti. La pattuglia della volante era arrivata a sirene spente, per cogliere in flagranza di reato i ladri e ci riescono. Uno era stato ammanettato all'esterno, nei pressi della vettura con la merce rubata. L'altro, il trentenne all'interno del locale. Ma aveva fatto resistenza, all'agente era partito il colpo. Nonostante la ferita aveva provato a scappare, il poliziotto lo aveva inseguito sparando altri due colpi in aria e lo aveva bloccato. Adesso resteranno in carcere.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.