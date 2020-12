L'Umbria tra le prime 4 regioni con maggiore diminuzione di occupazione di terapie intensive

19 dicembre 2020 a

Secondo il report di Altems, la regione Umbria è tra le prime quattro d’Italia per riduzione dell’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva. Sta scritto appunto nella 33esima puntata dell’Instant Report Covid-19 dell’Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica, che a cadenza fissa, effettua un confronto dell’andamento della diffusione dell’emergenza Coronavirus a livello nazionale. “Si assiste ad una generale riduzione del tasso di saturazione dei posti letto di terapia intensiva”, fa sapere Altems. “Per quanto riguarda la riduzione del tasso di saturazione rispetto all’aggiornamento della settimana precedente - prosegue il report - il differenziale maggior si registra in Valle d’Aosta (-16,7%), in Piemonte (-10,2%), in Umbria (-8,7%) e in Liguria (-8,4%). Le uniche regioni che continuano a registrare tassi in aumento sono invece la provincia autonoma di Trento (+6,4%) e il Veneto (+3,8%). Il Molise non registra alcuna variazione settimanale”.

