Umbria, il 27 dicembre le prime 85 dosi di vaccino Pfizer

Saranno 85 le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus della Pfizer che arriveranno in Umbria il 27 dicembre prossimo. Il dato è emerso nel corso della conferenza Stato Regioni. Ad annunciarlo, spiegando che con il primo invio previsto per il giorno di Santo Stefano, sbarcheranno in Italia, allo Spallanzani, 9.750 dosi di vaccino, è stato il commissario straordinario, Domenico Arcuri. Poi da lì ci sarà la consegna in tutta Italia per una partenza, anche se in alcune regioni con pochissime dosi, sincronizzata. In particolare, meno vaccini di quelli che arriveranno in Umbria sono previsti solo in Valle d’Aosta e in Molise, dove ne spediranno, rispettivamente, appena 20 e 50. Ad ogni modo, anche per sole 85 persone, anche in Umbria, i primi vaccinati ci saranno il 27 dicembre.

