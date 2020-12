Narni, baby gang lancia petardi contro le auto in transito. Attimi di terrore allo Scalo

19 dicembre 2020 a

A Narni i carabinieri sono sulle tracce della baby gang che da giorni terrorizza gli automobilisti allo Scalo. Sono state avvertite anche le autorità e le forze dell’ordine. E la speranza è che il lancio dei petardi contro le auto in transito finisca molto presto, prima che qualche danno irreparabile venga commesso. Forse per emulazione di qualche moda social o di atti ripresi dal web, alcuni ragazzi, presumibilmente dello Scalo narnese, hanno iniziato a lanciare oggetti contro le autovetture in prossimità della rotonda di fronte al distributore dell’Ip. A denunciare il fatto chi ha ricevuto i mortaretti addosso al proprio mezzo e i cittadini che hanno visto coi loro occhi le scene in questione lungo via Tuderte. Carabinieri e amministrazione comunale sono stati prontamente avvertiti e i controlli sono stati opportunamente rafforzati.

