Covid in Umbria, lodo Melasecche per la riapertura delle scuole: dad al 50% ma a tempo

La proposta dei presidi, già bocciata da Regione e Prefettura nell’ultima riunione sulla riapertura delle scuole, potrebbe essere ripescata, almeno in una prima fase.

E’ il lodo Melasecche (Enrico, assessore regionale ai trasporti), annunciato venerdì 18 dicembre durante la conferenza stampa di fine anno. E’ l’ipotesi paventata per il rientro in classe dei 40 mila studenti delle superiori, il 7 gennaio. Melasecche ha confermato la proiezione di 8 milioni di euro in più per circa 200 autobus (180) se gli studenti entrano tutti insieme con il 75% in presenza. Nel caso in cui si studiassero delle formule con entrate sfalsate (8-13, 10,15) o una didattica a distanza al 50% (mentre il dpcm dice 25%) almeno per una prima fase “la spesa per i trasporti sarebbe sensibilmente inferiore”. Basterebbero “solo” 100 autobus in più. La dad al 50% torna in auge, per un primo periodo, e su questo c’è la convergenza tra Ufficio scolastico e Palazzo Donini.

Anche se la Prefettura resta ferma sullo scaglionamento La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha annunciato che “si deciderà martedì nell’incontro in prefettura”. L’ennesimo summit. Ieri i prefetti Gradone e Sensi hanno incontrato - in videoconferenza - i sindaci per parlare dello stesso tema. L’obiettivo resta evitare assembramenti.



