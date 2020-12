Terni, trovati telefoni cellulari nel carcere di Sabbione. Due detenuti finiscono nei guai

18 dicembre 2020 a

A Terni gli uomini del reparto di polizia penitenziaria, diretti dal comandante Fabio Gallo, hanno ritrovato e sequestrato due telefoni cellulari usati da altrettanti detenuti italiani rinchiusi nei reparti di media e alta sicurezza del carcere di vocabolo Sabbione. “Un’importante operazione di servizio per la quale - afferma il Sarap - intendiamo rivolgere il nostro apprezzamento alla polizia penitenziaria di Terni. Nonostante la gravissima carenza di organico e i pochi agenti presenti ogni giorno in istituto si è comunque riusciti a portare a termine una brillante attività investigativa”. Il sindacato torna a chiedere “la dotazione di una adeguata strumentazione tecnologica per gli operatori del carcere così da contrastare l'uso di telefoni cellulari o altre strumentazioni elettroniche proibite dalla legge".

