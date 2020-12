Covid in Umbria, 142 nuovi positivi e quattro morti: giù i ricoveri ma salgono le terapie intensive

18 dicembre 2020 a

a

a

Sono 142 i nuovi positivi in Umbria su 2.872 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' il dato aggiornato alle 11,27 del 18 dicembre del bollettino Covid per l'Umbria. Quattro i nuovi decessi (553), con i ricoveri che scendono di quattro unità (308) e le terapie intensive che crescono di una (43). I nuovi guariti sono 203. La quota degli attualmente positivi scende di 65 unità. Scendendo sotto quota quattromila. Sono 81 i soggetti usciti dall'isolamento nell'ultimo giorno. Restano chiusi in casa perché positivi o contatti stretti 5.464 umbri. Il tasso di positivi sul numero dei tamponi eseguiti è del 4,9%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.