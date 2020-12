A Città di Castello autocarro urta sottopasso ferroviario: ferito il conducente

18 dicembre 2020 a

a

a

Un autocarro Iveco, condotto da un uomo di 59 anni residente a Città di Castello, mentre transitava in viale Moncenisio ha urtato con la gru la soletta superiore del sottopasso ferroviario in prossimità dell'incrocio con Viale Diaz e Via Buozzi. E' intervenuta sul posto una pattuglia della polizia municipale che ha ricostruito la dinamica dell'incidente. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per prestate le cure al conducente del mezzo rimasto ferito e, successivamente, accompagnato all'ospedale tifernate. La polizia municipale, coadiuvata dalle squadre operative comunali, ha chiuso al traffico il tratto di Viale Moncenisio interessato dal sinistro per un'ora, tempo necessario per il soccorso del conducente da parte del 118, effettuare i rilievi e rimuovere dalla sede stradale l'autocarro. Prima delle 13 di venerdì 18 dicembre la situazione è tornata normale.

