Lavori in corso sul ponte. La strada tra Amelia e Orte resterà chiusa al transito fino al 23 dicembre

La Provincia di Terni, con un’apposita ordinanza, ha prorogato la chiusura del tratto della strada provinciale 8 Amelia-Orte dal chilometro 5,420 al chilometro 5,470. Da palazzo Bazzani fanno sapere che il provvedimento, che entrerà in vigore dalle 18 di venerdì 18 dicembre, si è reso necessario per poter proseguire le opere viarie sul ponte e la viabilità collegata nel territorio comunale di Amelia. La chiusura è prevista fino alle 18 del 23 dicembre. La viabilità alternativa da Amelia per Orte e viceversa sarà dalla strada regionale 205 Amerina per proseguire sulla provinciale 85 di Porchiano fino alla provinciale 31 di Giove in direzione Penna in Teverina per poi immettersi sulla provinciale 32 Pennese e sulla strada 84 Penna in Teverina per Orte. Nello stesso tempo dalla strada regionale 205 Amerina si dovrà proseguire fino al bivio con il raccordo in direzione Orte e viceversa.

