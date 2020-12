Perugia, corruzione e falso: finanziere in carcere. Ai domiciliari due imprenditori perugini

Fra. Mar. 18 dicembre 2020 a

a

a

Un ispettore del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia è stato arrestato stamattina dai suoi colleghi di reparto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei confronti di due imprenditori perugini che si trovano invece agli arresti domiciliari. A darne notizia è una nota della Procura guidata dal Procuratore, Raffaele Cantone, in cui sta scritto che gli arrestati sono "ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

Notizia in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.