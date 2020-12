Perugia, agenti della penitenziaria e medico rinviati a giudizio per le false malattie. E c'è una condanna

Alessandro Antonini 18 dicembre 2020 a

Falsi certificati di malattia per assentarsi dal lavoro e andare a vedere le partite, secondo chi indaga. Cinque agenti della penitenziaria di Perugia e un medico rinviati a giudizio per truffa e falso. Un altro medico condannato a cinque mesi, in abbreviato, sempre per falso. Per l’accusa in almeno sette occasioni tra il 2015 e il 2018 si assentavano dal servizio con certificati medici falsificati, firmati o prima della malattia oppure emessi senza visita per appurare la patologia. In base ai riscontri della polizia giudiziaria le assenze coincidevano, come orari, con le partite di calcio alla tv.

Il particolare - è scritto nella richiesta di rinvio a giudizio - i medici “formavano una certificazione falsamente attestante lo stato di malattia” degli agenti. Questi ultimi presentando il certificato l’istituto penitenziario “inducevano in errore l’amministrazione del carcere sulla legittimità dell’assenza per malattia”. In questo modo gli agenti si procuravano “l’ingiusto profitto pari alla retribuzione indebitamente percepita per il periodo di tempo in cui era ingiustificatamente assente dal posto di lavoro, con conseguente danno per l’ente”. Per medici e agenti la procura di Perugia ha rilevato anche le “circostanze aggravanti” per aver commesso il fatto “a danno dello Stato” nonché “con violazione dei doveri inerenti il pubblico servizio”. In uno dei casi c’è stata anche l’induzione in errore di una guardia medica della Usl (ex Grocco) perché il paziente avrebbe lamentato cefalea, facendo scrivere un’altra falsa attestazione sul certificato. In un altro caso il documento è stato scritto addirittura il giorno prima. Gli agenti hanno già risarcito l’amministrazione penitenziaria, fa sapere uno degli avvocati, Luca Maori. Gli altri difensori sono Falcinelli, Aiello, Paccoi, Bufalini, Terradura e Maccarone.

