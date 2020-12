Covid Umbria, dal Glocal Economic Forum i suggerimenti degli imprenditori per la rinascita economica della regione

18 dicembre 2020 a

Un libro bianco da portare all’attenzione delle istituzioni regionali e comunali con i suggerimenti utili per pianificare in sinergia la ripresa economica. E’ l’obiettivo raggiunto dal Glocal Economic Forum – Restart Umbria, l’iniziativa organizzata da ESG89 Group per disegnare l’Umbria del post-Covid. Ieri, in diretta social, si sono potuti seguire gli interventi di 40 interlocutori, protagonisti del mondo aziendale, universitario e sindacale della regione. In apertura, il presidente di ESG89, Giovanni Giorgetti, ha lanciato lo slogan del forum: “Umbria, cuore verde e sostenibile d’Italia”. Per poter ripartire, insomma, l’Umbria deve fare leva sulle sue principali potenzialità, a cominciare dall’ambiente, valorizzando pienamente la dimensione green. Questa prospettiva è stata condivisa dall’imprenditrice Luisa Todini: “L’Umbria è una regione verde - ha detto - nel senso che ha un cuore green, motore della sua storia e della sua cultura. Questo è un aspetto rilevante, poiché consente di attrarre investimenti dall’estero. Per affrontare la crisi attuale, non bastano gli anticorpi fisici, ma servono anche quelli economici e sociali: l’Umbria è in grado di garantire territorio, creatività, tradizione e ingegno”. Necessario, però, un cambio di rotta sul piano della comunicazione. L’Umbria deve imparare a concepirsi come brand, ha suggerito il giornalista Giancarlo Trapanese, ex capo redattore della Redazione regionale del Tgr, valorizzando i suoi principali punti forza. Tra gli elementi di maggior valore della regione, uno spazio significativo è ricoperto dalla componente artistico-culturale. Ne è convinto Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, secondo il quale non esistono alternative: “Il più grande investimento per il futuro della regione deve riguardare la cultura. La cultura, il paesaggio e la gastronomia costituiscono il valore aggiunto dell’Umbria, ma non siamo ancora riusciti a condividerli con il resto del mondo in maniera efficace”. Oltre a presentare proposte originali e stimolanti, gli interlocutori hanno fatto emergere anche criticità strutturali con cui sarà inevitabile confrontarsi nel prossimo futuro: debolezza infrastrutturale, mancanza di una cultura aziendale digitale, carenza di centri decisionali bancari, eccessiva burocrazia e rigidità normativa. “Proprio per offrire una risposta agli interrogativi sollevati dai prestigiosi partecipanti – ha concluso Giorgetti - ESG89 Group ha già in cantiere per gennaio l’organizzazione di un nuovo Glocal Economic Forum- Restart Umbria. Questa volta il protagonista sarà il mondo politico e istituzionale della regione, chiamato ad interagire con le imprese e le tante istanze del territorio”.



