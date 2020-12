Covid in Umbria, due imprenditori denunciati dalle Dogane per le mascherine fuorilegge

Alessandro Antonini 18 dicembre 2020 a

Sono cinque le indagini effettuate dal servizio antifrode delle Dogane su altrettanti importatori di mascherine operate in Umbria dall’inizio dell’emergenza Covid. Per tre di questi - uno della provincia di Terni e due di Perugia - sono state imposte le certificazioni. Per gli altri due, entrambi del Perugino, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia con relativi sequestri del materiale. Dall’inizio della pandemia l’agenzia delle dogane ha sdoganato in Umbria 13,1 milioni di mascherine (chirurgiche, generiche, ffp2 e ffp3) pari a 91 tonnellate. Il direttore interregionale Roberto Chiara, responsabile per Umbria, Toscana e Sardegna, fa il punto sull’attività delle Dogane nel cuore verde. Rivela come tra le varie funzioni vi sia in Umbria un piano per una nuova piastra logistica d’intesa con la Regione nell’area nord. E ancora: è in arrivo la certificazione di qualità con il bollino doganale per i prodotti tipici emessa da Qualitalia spa, agenzia in house voluta dal direttore generale Marcello Minenna.

Direttore Chiara, i furbetti delle mascherine ci sono anche in Umbria.

Sì, e la nostra attenzione è stata sin da subito alta. Ci siamo mossi operativamente attuando tutti i controlli del caso. In Umbria il fenomeno rispecchia l’andamento nazionale, non risulta una percentuale superiore. Il tema principale è quello delle frodi sulle mascherine e i dpi. C'è sempre chi tenta ti approfittarne. In particolare questo è avvenuto all'inizio, per l’enorme massa di importazione di mascherine - soprattutto chirurgiche e generiche - in poche settimane. Molte di queste non avevano i requisiti. Quelle a norma sono state sdoganate con procedute rapide.

Ma non c’è solo il Covid.

Parallelamente tutte le nostre attività proseguono. Facciamo import, export e contrasto alla contraffazione e al contrabbando. Effettuiamo controlli sulle accise e l’Iva su prodotti energetici, come dimostrano anche le ultime attività di indagine sui 34 milioni non versati all’erario nell’operazione Good Platts. Ma è spetta all’agenzia il controllo sui monopoli, il tabacco e giochi. Quest’ultimo è un settore particolarmente attenzionato dalla criminalità organizzata.

Poi c’è la parte agroalimentare.

Certo, altro grande filone. A Livorno c’è uno dei 14 laboratori di analisi. Vengono analizzati anche gli stessi prodotti energetici e gli stupefacenti sequestrati. Sul fronte agroalimentare Qualitalia spa concederà un bollino qualità ai prodotti certificati. Per l’olio, ad esempio, c’è anche una commissione di assaggio.

Le dogane quanto incidono sul fronte dell’import export?

E’ un ruolo decisivo. In Umbria abbiamo registrato nell’ultimo triennio un aumento del 30% delle pratiche doganali. A Terni abbiamo un ufficio all’interno della piastra logistica. Nel caso in cui la Regione volesse potenziarla, potrebbe diventare una sorta di retroporto di Civitavecchia. Siamo pronti a fare la nostra parte nel momento in cui partirà l’annunciata piastra logistica di Città di Castello

