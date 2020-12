Covid Umbria, la Giuliano Tartufi di Pietralunga s'inventa la festa di Natale diffusa per tutti i dipendenti

18 dicembre 2020 a

Una “cena diffusa”. Così Giuliano Martinelli ha deciso di celebrare la consueta festa di Natale con i propri dipendenti: questa sera farà consegnare a domicilio 250 cene confezionate da otto diversi ristoranti. Quest’anno, del resto, non era possibile riunire tutti alla Giuliano Tartufi di Pietralunga per festeggiare. E qui gli auguri li organizzano per bene da sempre. Martinelli ci tiene. “È un momento di festa dopo tanti mesi di lavoro impegnativo”, spiega. E racconta di aver sempre organizzato concerti e spettacoli ospitando artisti di rilievo "per poter condividere tutti insieme un momento di serenità". Ma quest’anno non si può causa Covid e così ha pensato alla cena diffusa: festeggiare con i dipendenti ma a distanza, ciascuno a casa loro. La cena sarà preparata dai ristoranti Lo Scacciapensieri, La Locanda dei Fiorucci e Il Triangolo di Pietralunga; Contessa di Gubbio; La Locanda di Nonna Gelsa di Niccone (Umbertide); Il Sesto Canto di Città di Castello; Marghera di Perugia; La Braceria di Cortona (Arezzo).



