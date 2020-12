Covid, per la riapertura delle superiori in Umbria servono dai 100 ai 180 autobus in più. Bocciata proposta dei presidi

Sabrina Busiri Vici e Alessandro Antonini 18 dicembre 2020 a

Doppi turni scaglionati di due ore o unico orario con un aumento degli autobus dalle 100 (nel primo caso) alle 180 unità per mantenere la capienza dei mezzi al 50%. Sono le ipotesi uscite giovedì 17 dicembre dal nuovo confronto in Prefettura, ancora interlocutorio, sul rientro in classe il 7 gennaio di 40 mila studenti delle superiori. Al tavolo le istituzioni, Prefettura, Regione e Provincia, Comuni, Usr e organizzazioni sindacali. Bocciata la proposta arrivata dai presidi di un rientro al 50% in presenza e al 50% in didattica integrata in quanto al tavolo è stato ribadito che la soluzione va trovata nel rispetto dell’ultimo dpcm con presenze al 75% . Il confronto, ancora interlocutorio, si è orientato su tre priorità: salute (il commissario anti Covid Antonio Onnis, presente, ha ribadito il pericolo di una terza ondata senza le misure precauzionali necessarie soprattutto sulla riapertura delle scuole); necessità di riaprire la scuola e l’impegno economico. Da qui le due ipotesi e le previsioni di spesa. La prima a ingressi e uscite scaglionate di almeno due ore (8-13; 10-15) che comporterebbe, un centinaio di autobus in più con una spesa da parte della Regione di circa 6 milioni in più. Si dimezzano con questo schema le presenze sia nei mezzi sia alle fermate dei bus e poi davanti alle scuole, in entrata e in uscita. L’ingresso unico necessiterebbe di un incremento di 180 mezzi con un impegno economico che arriverebbe a 8 milioni. Quest’ultima ipotesi comunque non risolverebbe il rischio assembramenti davanti agli istituti. La seconda soluzione tuttavia crea meno problemi organizzativi ai dirigenti scolastici, in particolare nella definizione degli orari del personale Ata. Queste sono, dunque, le prospettive che la Regione considererà nei prossimi giorni. E sulle quali ci si aspetta una risposta per arrivare prima di Natale ad avere il quadro definitivo. Il prefetto Armando Gradone ha spiegato che “vanno tenute insieme le esigenze di sicurezza dentro le scuole e in estate gli istituti hanno lavorato per questo. Poi la sicurezza nei trasporti, con il limite del 50% la sicurezza per ‘l’area di mezzo’ fra il trasporto e l’attività in classe”. Qui potrebbe venire d’aiuto la tecnologia attraverso l’utilizzo di app utili anche ai fini del tracciamento. Gradone ha fatto sapere che il confronto proseguirà, in videoconferenza, con i sindaci dei comuni che ospitano istituti superiori. Intanto Cisl Scuola prende posizione: “Se il tavolo non darà una risposta positiva alla richiesta di mantenere un unico orario e aumentando il numero degli autobus a 200 unità chiederemo alla presidente Tesei di emanare un’ordinanza che preveda una presenza a scuola del 50% pari a tre giorni in presenza e gli altri in didattica integrata a distanza: nella auspicabile progressivo passaggio al 100%”. Per l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, “la dad al 50% non è applicabile, stando al dpcm. Così come non è fattibile la proposta di riduzione di un’ora tra i due scaglioni”. Resta in campo solo lo schema 8-13 e 10-15.

