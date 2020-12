Covid in Umbria, la curva dei contagi continua a calare ma più lentamente. Gli esperti del Nucleo epidemiologico: "Il virus circola ancora"

18 dicembre 2020 a

a

a

“Le curve dei contagi e degli attualmente positivi calano ma più lentamente di prima, questo significa che il virus continua a circolare”: è quanto hanno sostenuto il dottor Mauro Cristofori e la dottoressa Carla Bietta del Nucleo epidemiologico della Regione Umbria durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale sull’andamento in Umbria dell’epidemia prodotta dal Covid. “ll tasso di positività pari al 5,8, l’indice Rt dello 0,75 con un calo dei ricoveri e dell’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, non devono indurre gli umbri ad abbassare la guardia, al contrario bisogna essere coscienti che la situazione è ancora impegnativa e i comportamenti individuali possono essere determinanti”, hanno aggiunto. Dopo aver messo in risalto che si sta registrando un numero consistente di positività al virus nella popolazione di età compresa tra 0 e 24 anni, quindi prevalentemente tra i giovani spesso (per un buon 30%) asintomatici, i due epidemiologici hanno insistito sull’importanza che i cittadini comprendano che “non siamo liberi di fare quello che vogliamo e che i comportamenti sono fondamentali in questa fase, perché più aumenta la mobilità e più è facile che il picco epidemico possa riprendere”. Il gruppo epidemiologico della Regione ha comunque evidenziato come, con il diminuire dei numeri, sia sempre più difficile che si registri un crollo delle pendenze delle curve come nelle scorse settimane. “Neanche il lockdown totale porterebbe a contagi zero”, è stato puntualizzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.