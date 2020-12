Natale Umbria, 1000 pacchi dono da parte degli oltre 1000 dipendenti Gmf alla Caritas

17 dicembre 2020 a

Natale, da sempre è tempo di auguri e in questo Natale nel quale dove stare vicini ha assunto un significato diverso gli auguri saranno veramente speciale…. non saranno auguri di circostanza ma di cuore di ottimismo di speranza e mai come quest’anno di condivisione.

E’ con questo spirito che oggi Giancarlo Paola, Amministratore delegato di GMF spa storica azienda Umbra, ha consegnato alla CARITAS diocesana Umbra a nome degli oltre 1000 collaboratori (EMI supermercati, HURRA’, C+C CASH AND CARRY) 1000 pacchi dono contenenti i dolci della tradizione destinati a 1000 famiglie in difficoltà: “un piccolo gesto, ha affermato Giancarlo Paola, per esprimere la vicinanza alle famiglie meno fortunate che quest’anno più che mai hanno bisogno dell’aiuto di tutta la comunità.

GMF spa che è da anni vicina alla CARITAS con molteplici progetti, dalla donazione dei prodotti alimentari alla promozione di raccolte fondi per supportare le attività a favore dei più bisognosi. È parte del Gruppo Unicomm di Vicenza azienda leader nel settore dell GDO con oltre 7000 dipendenti Unicomm è socio di Selex Gruppo Commerciale, terzo player della distribuzione Italiana.



