Ospedale, altri 8 posti letto di terapia semintensiva ma mancano ancora gli pneumologi

L’intenzione è quella di allestire otto posti letto in più in terapia semintensiva. Ma dei tre pneumologi annunciati solo qualche giorno fa non ce n’è traccia. A dare la notizia su questo ennesimo risvolto negativo per l’ospedale Covid di Spoleto è stato, in sede di quarta commissione, il consigliere comunale a cui il sindaco De Augustins ha assegnato il compito di seguire le vicende della sanità locale, Mario Mancini. “C’è soltanto un professionista che viene da Foligno due mezze giornate a settimana – sono state le parole di Mancini – nessuno degli altri due annunciati dalla azienda sanitaria è arrivato a Spoleto. Un’assurdità visto che verranno incrementati i posti letto in semintensiva, reparto dove è fondamentale la presenza di pneumologi”.



Servizio integrale a cura di Rosella Solfaroli sul Corriere dell'Umbria del 18 dicembre

