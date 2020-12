Ex Novelli, proclamato lo stato di agitazione: lavoratori pronti allo sciopero prima di Natale

18 dicembre 2020 a

a

a

Fattorie Novelli in agitazione, ma prima di Natale potrebbe anche essere proclamato lo sciopero se non venisse sbloccato il pagamento delle tredicesime, i rinnovi contrattuali per una quarantina di addetti stagionali e gli investimenti finalizzati alla continuità produttiva delle uova a marchio Ovito. L’ultimatum inviato all’azienda scade domenica, ma intanto ieri è stato versato il Tfr ai figli della lavoratrice 40enne deceduta l’inverno scorso. Continua a salire la tensione tra i 150 lavoratori dei siti produttivi di Spoleto e Amelia, prevalentemente donne, alle prese da un paio di settimane con una procedura di concordato in bianco.



Servizio integrale a cura di Chiara Fabrizi sul Corriere dell'Umbria del 18 dicembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.