Sforati i limiti di Pm10 nell'aria: stop al traffico per i veicoli inquinanti

Stop al traffico per i veicoli più inquinanti a Foligno, a partire da venerdì 18 dicembre. In seguito al superamento per tre giorni consecutivi dei limiti di Pm10, verranno applicate le misure già in vigore la domenica e il lunedì nell’area definita come “Ambito di riduzione del traffico”. E’ previsto, quindi, il divieto assoluto della circolazione nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 15,30-19,30 per i veicoli: autovetture Euro 0/1/2/3 benzina e diesel); autoveicoli adibiti a trasporto merci (Euro 0/1, benzina e diesel); ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote (Euro 0/1). "Il provvedimento verrà meno quando il parametro del Pm10 rientrerà per due giorni consecutivi sotto la media di 50 microgrammi al metro cubo", spiegano dal Comune.

