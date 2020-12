Covid in Umbria, 180 nuovi positivi e otto morti. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: il bollettino del 17 dicembre

17 dicembre 2020 a

Otto morti e 180 nuovi contagi in 24 ore a fronte di 3.106 tamponi processati. Diminuiscono anche i ricoveri negli ospedali della regione: cinque in meno in un giorno (diventano così 312) e cinque in meno anche nelle terapie intensive (42 in totale). Sono 485 i guariti. I numeri sono quelli contenuti nel bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato al 17 dicembre. Nel corso della videoconferenza settimanale sullo scenario legato all'emergenza sanitaria, è stato ribadito di non abbassare la guardia in questo particolare momento. "Il virus ancora circola", hanno evidenziato gli esperti del Nucleo epidemiologico della Regione che stanno studiando l'andamento della pandemia in Umbria.

