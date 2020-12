Violate norme anti Covid, la polizia chiude locale notturno a Perugia: dentro c'erano 10 clienti. Sanzioni fino a tre mila euro

17 dicembre 2020 a

La questura chiude e sanziona un locale notturno alla periferia di Perugia. Gli agenti hanno sanzionato il titolare, dopo aver accertato che che l'attività era aperta nonostante il divieto imposto dal Dpcm anti Covid. Al momento del controllo sono starti scoperti 10 clienti. Tra l’altro, la citata attività è già stata sanzionata nelle scorse settimane. È dunque scattata la chiusura per cinque giorni dell’esercizio "finalizzata ad impedire la prosecuzione delle violazioni", oltre alla contestazione della sanzione amministrativa per importi che vanno da 400 a 3.000 euro. Nei confronti dello stesso locale, lo scorso 9 dicembre era stata disposta la sospensione dell’attività di pubblico spettacolo e quella di somministrazione di alimenti e bevande, motivo per il quale il titolare è stato ulteriormente sanzionato. L’attività rientra nell’ambito dell’azione preventiva posta in essere dalle forze dell’ordine sull’intero territorio della provincia, per contenere le impennate della curva epidemiologica da Covid 19.



