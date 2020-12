Emergenza Covid, la Regione Umbria costretta all'esercizio provvisorio di bilancio: scattano i limiti di spesa

Alessandro Antonini 17 dicembre 2020 a

La giunta regionale dell'Umbria approvato il disegno di legge per l’“autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2021”. Vista l’impossibilità di approvarlo il 31 dicembre, a causa dei ritardi imposti dal Covid (la parifica della Corte dei conti c’è stata solo a novembre), si va in esercizio provvisorio. L’obiettivo della giunta è approvare il bilancio entro fine gennaio. Non si potrà andare oltre il 31 marzo, altrimenti si andrà in gestione provvisoria, che bloccherebbe tutti i nuovi investimenti. Con l’esercizio provvisorio vige il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2020-2022. Anche lo scorso anno c’è stata questa scelta. Il Covid ha creato problemi anche al bilancio consuntivo 2020: 35 milioni di entrate in meno, coperti in parte con un prestito dello Stato da restituire in 19 anni e mezzo. Riduzioni consistenti delle entrate sono previste anche per il 2021.

