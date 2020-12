Terni, lavori a scuola. Nove classi su dieci trasferite. I genitori degli alunni protestano

17 dicembre 2020 a

Nove classi su dieci della scuola primaria Donatelli saranno trasferite per consentire i lavori di adeguamento sismico dell’edificio che si trova a Terni in via Vodice. Quattro classi, per un totale di 90 alunni, saranno spostate alla Don Milani di Casali di Papigno (nella foto) mentre le altre cinque andranno alla Falcone-Borsellino di via Fratelli Cervi. Il trasferimento annunciato ha suscitato non poche preoccupazioni tra i genitori dei bambini, preoccupati per il rischio di assembramenti. Ma l’assessore comunale alla Scuola, Cinzia Fabrizi, tiene a precisare che si tratta di lavori non rinviabili e che la sicurezza degli alunni e di tutto il personale sarà garantita, come sempre, al massimo livello.

