Perugia, indagine Stranieri: Tar respinge richiesta cautelare proposta dalla prof esterna mai assunta

Il Tar dell’Umbria ha respinto la domanda di sospensione cautelare della professoressa Stefania Stroppa. La docente dell ‘Università di Torino aveva partecipato e vinto il concorso all’Università per Stranieri di Perugia ma non era stata mai chiamata. Palazzo Gallenga aveva fatto scadere i termini. Da qui il ricorso per bloccare la procedura. Ma il Tribunale amministrativo ha respinto e ha fissato l’udienza di merito nel settembre 2021. Stroppa sostiene di non essere stata chiamata “perché esterna: in realtà il concorso era aperto solo sulla carta”. La questione degli ultimi concorsi banditi in piena indagine sul caso dell'esame farsa di Luis Suarez è all'attenzione della Procura della Repubblica di Perugia.

