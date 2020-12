Covid in Umbria, riunione per le scuole. I presidi chiedono per le superiori metà studenti in classe e metà in dad

Marina Rosati 17 dicembre 2020 a

a

a

E’ scontro tra istituzioni e mondo delle scuola per il rientro in classe degli studenti delle superiori dopo le festività natalizie. Ennesima fumata nera ieri, nel corso dell’incontro in prefettura a Perugia del Tavolo con tutti gli attori coinvolti, tra cui Protezione civile, Ufficio scolastico regionale, Anci e aziende di trasporto e organizzazioni sindacali confederali, oltre a Anp e Dir. Il summit è stato presieduto dal prefetto del capoluogo Armando Grandone che, insieme al collega di Terni Emilio Dario Sensi e alla Regione, hanno messo sul tavolo la proposta degli ingressi scaglionati per gli alunni delle superiori: dalle 8 alle 13 e dalle 9 alle 14. Proposta non accolta dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti delle altre categorie delle scuola che hanno avanzato un’altra ipotesi: 50% in presenza e 50 in didattica a distanza come era stato all’inizio della seconda ondata del Coronavirus per contrastare la quale l’Umbria aveva applicato subito misure più restrittive del resto d’Italia. Alla base della richiesta dei rappresentanti del mondo della scuola che, in più passaggi ed interventi ha voluto sottolineare l’auspicio di riaprire presto e tornare alla normalità, ci sono tutta una serie di problematiche legate all’organizzazione dell’attività didattica, alle difficoltà per i ragazzi che devono fare lunghi spostamenti per andare a scuola e tornare, per gli incastri delle ore dei diversi docenti che insegnano in più classi e in più scuole.

A fronte di questa serie di reali criticità presidi e rappresentanze sindacali hanno proposto l’alternanza a metà tra dad e didattica in presenza e non “perché sia la migliore soluzione ma quella al momento più praticabile”. Di contro le Prefetture e la Regione, che sarebbe pronta con la flotta dei circa 80 altri autobus da mettere in pista, spingono per un il ritorno in classe subito di tutti i circa 40 mila studenti delle superiori ma con orari di ingresso e di uscita differenziati al fine di evitare gli assembramenti. Il confronto è stato rinviato a giovedì pomeriggio con quello che dovrebbe essere il tavolo definitivo e decisivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.