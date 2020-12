Partecipate, fusione per Umbria salute e Umbria digitale. Risparmi fino a due milioni per la Regione

Marina Rosati 17 dicembre 2020 a

Niente più sovrapposizioni di ruoli, di funzioni, mission chiara e inquadrata in un metodo che è volto a rendere efficiente la macchina pubblica in un’ottica di risparmi e migliori servizi al cittadino. E’ questo il contorno nel quale si inquadra il percorso di fusione di Umbria digitale con Umbria Salute che è stata presentato ieri dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso di una videoconferenza stampa per parlare del riassetto delle partecipate regionali e di queste due nello specifico. Lo scopo del processo che l’assessore regionale Michele Fioroni, ha chiamato una vera “rivoluzione culturale” è quello di rendere certa e riconoscibile la mission di servizio di pubblico interesse perseguita da ogni soggetto partecipato, aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi offerti, migliorare la produttività efficientando le risorse ed infine ridurre la spesa pubblica di sistema”. Il percorso porterà alla fusione entro il 31 dicembre del 2021 e alla nascita di Umbria salute e servizi digitali che si occuperà di servizi fondamentali per i cittadini e per la pubblica amministrazione, gestendo l’erogazione dei servizi sanitari e la transizione digitale delle Regione, candidandosi a farlo per tutta la pubblica amministrazione, con importanti potenzialità per l’Umbria. “Una società - ha sottolineato Tesei - con 36 milioni di fatturato, con minori costi stimati in circa mezzo milione di euro, che a regime potranno salire a 2 milioni, da reinvestire in servizi innovativi”. I due amministratori unici, Giancarlo Bizzarri (alla guida di Umbria Salute e Servizi dal settembre scorso) e Fortunato Bianconi (alla guida di Umbria Digitale da luglio) hanno ripercorso le tappe del lavoro svolto fin dall’inizio del mandato per attuare gli obiettivi strategici affidati loro dalla giunta regionale e spiegato il progetto di unificazione. Molteplici i vantaggi attesi dalla proposta di fusione: riscontrare risparmi per la finanza pubblica secondo la logica del sistema regionale, che potrà essere ottenuto anche dallo sviluppo di progettualità che prendano in considerazione tutti gli aspetti; aumentare la produttività delle singole aree tramite uno sviluppo integrato delle competenze all’interno delle medesime aree e tra le diverse aree; aumentare il livello e la qualità dei servizi ai soci e clienti attraverso la revisione e miglioramento dei processi di erogazione e le sinergie tra l’area Sanità e la Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le altre partecipate Tesei ha voluto sottolineare che “è stato avviato un processo di valutazione su tutti gli ambiti”.

