Maxi operazione contro la pedofilia on line. Indagato anche un ternano di 41 anni

16 dicembre 2020 a

a

a

Oltre 300 uomini della polizia postale hanno eseguito, mercoledì 16 dicembre, perquisizioni e arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni italiane. Si tratta della più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia on line. Tale attività ha visto impegnato anche personale del compartimento della polizia postale e delle comunicazioni dell'Umbria e della dipendente sezione in ordine al coinvolgimento di un esercente della provincia di Terni di 41 anni il quale è stato indagato per detenzione di materiale pedopornografico, collezionato nel corso del tempo all’insaputa della compagna convivente. Tutta l'operazione è partita da Milano e si è protratta per due anni anche con l'uso di agenti infiltrati sotto copertura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.