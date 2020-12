Covid in Umbria, 169 nuovi positivi e sei morti. Sotto la soglia critica la quota dei ricoveri. Altri 400 guariti

16 dicembre 2020 a

a

a

Sono 169 i nuovi positivi su 3.161 tamponi effettuati in Umbria al 16 dicembre. Sei i morti: raggiunta quota 541. Sono 400 i nuovi guariti. Più del doppio dei contagi. Calano di diciassette i ricoveri ordinari Covid (317), sale di uno la terapia intensiva (47). Sono 281 gli umbri usciti dall'isolamento (5.685). Scendono di 237 gli attualmente positivi, toccando quota 4.323. Sul fronte occupazione posti letto l'Umbria si colloca al 38%, contro una media nazionale del 42%. Siamo sotto il limite di guarda del 40%. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo al 35% di occupazione, in linea con la media nazionale. Ma ancora cinque punti sopra la soglia critica fissata al 30%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.