Terni, insulta e minaccia la sorella e il padre invalido per farsi dare i soldi. Arrestato uomo di 34 anni

La polizia ha arrestato un romano di 34 anni, ritenuto responsabile di estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed altri reati, commessi a Terni. L’uomo, che ha precedenti penali per resistenza, stupefacenti ed estorsione, era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Terni, sempre per estorsione, e questa ulteriore ordinanza eseguita dalla polizia di Stato, rientra in un’attività più ampia di indagine coordinata dalla Procura, dove è emerso che, dal febbraio scorso, il 34enne, con violenza e minaccia, aveva costretto il padre ultra65enne ed invalido e la sorella, entrambi conviventi con lui, a consegnargli somme di denaro. L’arrestato aveva ridotto i propri familiari in uno stato di prostrazione e angoscia aggredendoli verbalmente, danneggiando i mobili di casa, minacciandoli di morte o di compiere atti autolesionistici, il tutto per ottenere i soldi di cui aveva bisogno. La misura cautelare è stata eseguita lunedì 14 dicembre.

