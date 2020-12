Perugia, incendio a Villa Pitignano. A fuoco la soffitta di una casa, danni al tetto

16 dicembre 2020 a

Incendio nella notte tra martedì e mercoledì in un'abitazione di Villa Pitignano, frazione di Perugia. L'allarme è scattato intorno all'una: sul posto la squadra Cavour dei vigili del fuoco che è intervenuta con il supporto di una autoscala e di una autobotte. Le fiamme hanno riguardato, soprattutto, la cantina della casa che ha visto il tetto compromesso. Tuttavia non è stato necessario evacuare lo stabile. Comprensibili momenti di paura. Ora sono in corso accertamenti. Non è escluso che dietro l'incendio della soffitta dell'abitazione di Villa Pitignano possa esserci un corto circuito. L'intervento, comunque, si è risolto nel giro di poco e per fortuna non ha fatto registrare complicazioni.

