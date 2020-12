Covid, ritorno a scuola in Umbria: ingressi a due scaglioni, lezioni non oltre le 14, più bus e tecnologia di tracciamento

15 dicembre 2020 a

L’Umbria si prepara al ritorno a scuola. Entrate e uscite scaglionate in due turni, potenziamento ulteriore degli autobus e un maggiore utilizzo delle tecnologie di tracciamento sono i punti emersi nel tavolo tecnico riunito di nuovo il 15 dicembre in Prefettura a Perugia in vista della ripresa delle scuole il 7 gennaio.

I prefetti Armando Gradone ed Emilio Dario Sensi hanno chiesto un impegno condiviso e totale agli enti (Regione, Comuni e Usr) per assicurare, secondo quanto dispone il dpcm, il rientro del 75% degli studenti delle Superiori dopo le festività natalizie. Prima della fine dell’anno il piano sarà messo a punto e ufficializzato. Intanto, dopo l’incontro, la Regione ha preso alcuni giorni per rimodulare l’impegno economico e organizzativo già previsto per il settore scuola alla luce delle nuove misure in corso di valutazione. Un impegno di spesa senz’altro maggiore che si sviluppa sull’ipotesi di ulteriori 70/80 pullman da impiegare in più rispetto ai 100 già incrementati nel piano di settembre.

Un confronto allargato con il mondo della scuola richiederà, inoltre, l’ipotesi al vaglio di una maggiore flessibilità di orari. Nel tavolo ha infatti preso corpo la possibilità di modulare ingressi e uscite in base a due scaglioni: 8-13 e 9-14. Accantonando, così, l’idea di lezioni pomeridiane già contestate da presidi e studenti. Allo studio anche l’utilizzo di una tecnologia che servirà meglio a gestire il piano trasporti e ad aumentare il tracciamento. Un esempio potrebbe essere stabilire un patto di corresponsabilità con i genitori finalizzato a far scaricare ai ragazzi l’App Immuni.

