Perugia, furti in casa a Monte Malbe: in campo pattuglie della polizia per sventare i colpi

Furti nelle abitazioni a Monte Malbe, interviene la polizia. I pattugliamenti effettuati nel tardo pomeriggio di ieri hanno sventato i furti nelle abitazioni commessi con cadenza giornaliera in quell’area. I cittadini nei giorni scorsi avevano scritto al questore e al sindaco chiedendo di potenziare i controlli. I colpi nelle case si sono registrati a San Marco, Conservoni e appunto a Monte Malbe. I malviventi - è emerso dalle testimonianze dei derubati - hanno effettuati i furti anche nel tardo pomeriggio, evitando di incorrere nel coprifuoco delle 22. Così anche ieri non sono mancate le segnalazioni di avvenuti furti e movimenti sospetti. Da qui l’intervento della questura con l’invio di un pattugliamento mirato.

I residenti hanno chiesto una “ particolare attenzione” nei confronti di queste zone, prese di mira da tempo dai ladri e all’amministrazione “affinché si ricordi che esiste anche questa parte di Perugia, ampia e numerosa, che non può essere né abbandonata né dimenticata dalle istituzioni”. Richiesta appoggiata dal locale circolo del Pd e portata in consiglio comunale dall’esponente dem Francesco Zuccherini.



