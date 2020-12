Donna di Umbertide fa arrestare l'ex che tenta di aggredirla

16 dicembre 2020 a

Momenti di paura per una donna di 38 anni, originaria di Umbertide ma residente nella capitale. Il suo ex, che non riesce a darsi pace dopo la fine della relazione, ha tentato di aggredirla sotto casa ma la donna, con freddezza, è riuscita a dare l’allarme e a farlo arrestare dai carabinieri. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di lunedì in via Vacuna, a pochi passi dalla stazione di Roma Tiburtina, dove la donna è domiciliata da tempo per motivi di lavoro. A finire nei guai è stato il suo ex, un romano di 45 anni per altro già noto alle forze dell'ordine.

