Orvieto, nuove telecamere in arrivo nel centro storico. La giunta vara il piano per la sicurezza

Il nuovo anno porterà a Orvieto sette telecamere di sicurezza ad alta risoluzione. La rete coprirà le aree del centro storico maggiormente frequentate, corrispondenti ai due assi principali compresi tra piazza della Repubblica, corso Cavour, via e piazza Duomo e piazza del Popolo. Dopo l'approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo, redatto dallo studio Sgm associati di Giulio Meloni e Marta Antognelli, si sta concludendo in questi giorni la procedura di affidamento per la realizzazione del sistema di videosorveglianza cittadina, previsto dalla seconda fase operativa del progetto “Orvieto città sicura” approvato nel 2018 ed ammesso al cofinanziamento del ministero dell’Interno nel corso del 2019. Le immagini saranno gestite in tempo reale da una sala operativa e messe a disposizione delle forze dell’ordine.

