Spoleto, ladri rubano oro e l'urna con le ceneri della cagnolina Misha

Le entrano in casa e le rubano oro per un valore di 500 euro. Nulla per la proprietaria, in confronto al valore dell’urna con le ceneri della sua cagnolina Misha, trafugata dai ladri che le sono entrati nel suo attico di viale Marconi a Spoleto. “Sono disposta a pagare qualunque cifra a chiunque mi riporti le ceneri della mia Misha – dice la donna con le lacrime agli occhi – non mi importa nulla dei preziosi che mi sono stati rubati dai ladri, se li tenessero pure, ma che almeno mi facciano ritrovare l’urna che per me ha un valore inestimabile”.

